Olmaz olsun senin gibi baba! Allah seni kahretsin...

ABD cani baba vahşetini konuşuyor. Henüz 11 aylık kızını boğarak öldürüp cansız bedenini parçalayan ‘baba’ Christopher Francisquini, günlerce kaçtıktan sonra yakalandı...

ABD'de 31 yaşındaki bir babanın henüz 11 aylık olan kızını öldürüp cansız bedenini parçalaması ülkeyi şoke etti. Cani adamın cezaevinden izinli çıkıp, küçük kızını katlettiği belirlendi. 20 bin dolar ödülle aranan cani baba günler süren takibin ardından otobüs durağında kıstırıldı ve yakalandı...

Christopher Francisquini, iki hafta kaçtıktan sonra sonunda yakayı ele vererek cuma günü tutuklandı.

18 Kasım'da Connecticut'taki evinde 11 aylık kızı Camilla'yı vahşice öldürmekle suçlanan cani baba, bir otobüs durağında kendisini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine yakalandı.

Francisquini'nin kızını önce boğduğu, daha sonra bıçakla cansız bedenini parçalayıp evden kaçtığı belirtiliyor.

Sabıka dosyası kabarık olan, saldırı suçları nedeniyle daha önce birçok kez ceza alan Francisquini, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak hapse atıldı.

Adamın kızını öldürdüğü sırada af kapsamında eve gönderildiği, cinayetin ardından da bileğindeki kelepçeyi söküp kayıplara karıştığı bildirildi.

Bir aile üyesi tarafından ölü bulunan bebeğin boğulma ve bıçak darbeleri sonucu öldüğü belirlendi.

Camilla, cinayete kurban gitmeseydi cumartesi günü 1. yaş gününü kutlayacaktı. Cani baba, kendisini tanıyan bir kişinin ihbarıyla otobüs durağında yakayı ele verdi. Cinayet sonrası cani baba, 25 bin dolar ödülle aranıyordu.