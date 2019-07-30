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"Olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum"

- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Zehra Güneş:- "Olimpiyatlarda ilk defa bir takıma ikinci şans veriliyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda bu zorlu gruptan çıkamazsak ikinci bir şansımız da var. Bence bu gidebileceğimize bir işaret"- "Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı bütün içtenliğimle tebrik ediyorum"

30 Temmuz 2019 Salı 11:14
"Olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum"


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedeflerdiklerini söyledi.

Milli voleybolcu Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir hazırlık döneminden çıktıklarını ve FIVB Uluslar Ligi'nin kendileri için zor geçtiğini belirtti.

Yurt dışı yolculuklarının kendilerini hem fiziksel hem de mental olarak yorduğunu ifade eden Zehra, "Başladığımız günden bu yana iyi bir ivme yakaladık. Bence İtalya'daki turnuvada kendimizi ölçtük ve şu an hazır olduğumuzu düşünüyorum. İlk aşama Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri. Sonra da 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz sonuçlara ulaşacağız." diye konuştu.

Genç voleybolcu, Avrupa Şampiyonası'nda seyircileri önünde oynayacak olmalarının önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda ilk defa bir takıma ikinci şans veriliyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda bu zorlu gruptan çıkamazsak ikinci bir şansımız da var. Bence bu gidebileceğimize bir işaret. Pozitif kalmak istiyorum. Olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda seyircimiz önünde onayacağız. Onların önünde oynadığımız maça 1-0 önde başlıyoruz."

İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğini ve bunun heyecanını yaşadığını dile getiren Zehra, organizasyonu sabırsızlıkla beklediğini aktardı.


- Genç voleybolcuları kutladı


Madalya hedefinin zorlu fikstürü tatlı bir yorgunluğa dönüştürdüğünü anlatan Zehra Güneş, kısa bir süre önce Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'yla ilgili şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı bütün içtenliğimle tebrik ediyorum. O kadroda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığım oyuncular da var. Hepsini çok seviyorum. Hepsi yüreklerini sahaya koydu ve kazandı. Maçları takip edebildiğim kadar izledim. Alt jenerasyonun bu şekilde başarılar kazanması bizleri elbette mutlu ediyor. Bizler de bu uzun yolculuğu madalya ile taçlandırarak umarım onlara örnek oluruz."


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:14
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
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  3. Zehra Güneş

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