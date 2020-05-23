Olimpiyata hazırlanan kadın güreşçiler özel izinle mindere döndü

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tesislerin kapanmasıyla antrenmanlardan uzak kalan Edirneli kadın güreşçiler, özel izinle mindere dönerek olimpiyat hazırlıklarına kaldıkları yerden başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından profesyonel sporcular da olumsuz etkilendi. Takım halinde antrenman yapamayan, evlerinden çıkamayan sporcular, pandemi sürecini kendi imkanlarıyla çalışarak sürdürdü.

Edirneli kadın milli güreşçiler Elif Yanık ve Melda Dernekçi, olimpiyata hazırlanan sporculara verilen izinle antrenman için mindere döndü.





- "Tek idmanla çalışmaya başladık"





2016 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Elif Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde antrenmanlarının aksadığını, bazen hiç antrenman yapamadıklarını söyledi.

Özel izinle minderde tek partnerle çalışmaya başladıklarını belirten Yanık, yeniden antrenman yapma imkanı buldukları için şükrettiklerini dile getirdi.

Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelenmesiyle bu süreçte sakatlıkların tedavisine daha çok önem vermeye başladıklarını belirten Yanık, "Özel izinle mindere inebildik. Tek idmanla çalışmaya başladık. Şartlar normale döndüğü zaman inşallah kamplarımıza, milli takımımıza tekrar kavuşacağız." dedi.

Yanık, arkadaşı Melda Dernekçi ile Kel Aliço Güreş Salonu'nda antrenmanlarını sürdürdüklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldıkları süreci iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Yanık, "Evde kaldığımız süre boyunca gerek online hocalarımızla, gerek tek başımıza çalıştık. Şınav, mekik ve evdeki aletlerimizle antrenman yapmaya devam ettik. Antrenmanlarımızdan geri kalmamak ve olimpiyatlara hazır olmak için elimizden geldiğince uğraşıyoruz." diye konuştu.







