Olimpiyat şampiyonu atlete 4 yıl men cezası Erkekler bin 500 metrede olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan Kenyalı atlet Asbel Kiprop, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı

İSTANBUL (AA) - Erkekler bin 500 metrede eski olimpiyat şampiyonu Asbel Kiprop, 4 yıl men cezası aldı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden (IAAF) yapılan açıklamada, doping testinde numunesi pozitif çıkan 29 yaşındaki Kenyalı atlete 4 yıl men cezası verildiği kaydedildi. Masum olduğunu savunan Kiprop, numunelerin karıştırılmış olabileceğini iddia etti. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bin 500 metrede altın madalya kazanan Kiprop, 2011, 2013 ve 2015 dünya şampiyonalarında da bin 500 metrede kürsünün zirvesine çıkmıştı.

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