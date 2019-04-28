"Ölebilirim" diye röportaj verdi, ertesi gün sahada öldü

Trabzonsporlu eski futbolcu Faty Papy'nin ölmeden bir gün önceki röportajında doktorların kendisine 'durumun çok ciddi, ölebilirsin' dedikleri itirafında bulunduğu, ardından ertesi gün sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

'Doktorlar ölebileceğimi söyledi'

Futbol hayatını Svaziland'da sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Malanti Chiefs ile çıktığı Green Mamba maçında kalp krizi geçirmiş ve yaşamını yitirmişti. Burundili futbolcunun ölümünün, Güney Afrika'da bir gazeteye verdiği bir röportajın hemen ertesinde gerçekleşti. Soccer Laduma isimli futbol dergisinin 24 Nisan tarihli sayısında yer alan röportaj, Papy'nin ağzından 'Doktorlar ölebileceğimi söyledi' ifadesi başlığa çıkarılarak yayınlandı.

Kapakta ‘yaşam-ölüm savaşı’

İç sayfadaki bu röportajın derginin kapağında ise 'Faty: Yaşam ve ölüm savaşım' ifadelerine sahip bir anonsu bulunmaktaydı.

Daha önce de kalp sorunu

SuperSport United'a karşı oynadığı maçta kalp krizi geçirdiği itirafında bulunan Papy, 'Ancak bu kısa sürdü sonra toparladım' ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

Futbolu ve idmanı yasaklamışlar

"Doktorlar kendimi fiziksel olarak iyi hissediyor olabileceğimi, ancak içerde gördükleri şeylerin kendilerini endişelendirdiklerini söylediler. Bana durumun ciddi olduğunu ve ölebileceğimi söylediler. Bir süreliğine futbol oynamamı yasakladılar, hatta idmanlara çıkmaktan bile men ettiler."