  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
Aktüel

Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:55:00 -
Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Tedbir ve Düzenleme Kanunu kapsamında periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Ölçme ve Düzenleme Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirilmesi, gelir ortaklığı modeli ve işe uygun olarak "işletme hakkı verme" veya "diğer yasal tasarruf yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilecek. "ayrı ayrı veya birlikte.

Özelleştirme süreci tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam edecek.

İhale belgeleri ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve bakanlık tarafından ortaklaşa belirlenecek. Özelleştirme sözleşmeleri de operatör, ÖİB ve bakanlık tarafından imzalanacak.

Özelleştirme süreci 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!
Siyaset

İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ'cü sözleri..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay