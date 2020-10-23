Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Tedbir ve Düzenleme Kanunu kapsamında periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Ölçme ve Düzenleme Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirilmesi, gelir ortaklığı modeli ve işe uygun olarak "işletme hakkı verme" veya "diğer yasal tasarruf yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilecek. "ayrı ayrı veya birlikte.

Özelleştirme süreci tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam edecek.

İhale belgeleri ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve bakanlık tarafından ortaklaşa belirlenecek. Özelleştirme sözleşmeleri de operatör, ÖİB ve bakanlık tarafından imzalanacak.

Özelleştirme süreci 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.