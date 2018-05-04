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Olaylı maç sonrası ilk karşılaşma potada!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:03
Olaylı maç sonrası ilk karşılaşma potada!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak.

Normal sezonu, bitime 3 hafta kala lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geride kalan 27 maçta 24 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Ligde son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit deplasmanında yaşayan Fenerbahçe Doğuş, daha sonraki 11 maçını da kazandı.

Beşiktaş Sompo Japan ise ligde normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off çeyrek final serisinde saha ve seyirci avantajı yakalamak için mücadele ediyor. Ligde 4. sırada bulunan siyah-beyazlıların, 18 galibiyet, 9 yenilgisi bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:03
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş

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