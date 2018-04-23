Olaylı derbi sonrası Kadıköy'de peruklar toplandı
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı derbi sonrası Kadıköy'de güvenlik önlemleri üst düzeyde. Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı için stadyuma gelen taraftarlar didik didik arandı.23 Nisan 2018 Pazartesi 20:43
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.
Hafta arasında yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olayların ardından, Antalyaspor maçına gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.
Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, hafta içinde Şenol Güneş'e atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivert peruklar da toplandı.
YORUM YAZ