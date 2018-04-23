Olaylı derbi sonrası Kadıköy'de peruklar toplandı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.



Hafta arasında yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olayların ardından, Antalyaspor maçına gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.



Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, hafta içinde Şenol Güneş'e atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivert peruklar da toplandı.



