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Olaylı derbi öncesi polis arama yapmamış!

Taraftarların iddiasına göre, olaylı derbi öncesi stada gelenleri polis arama yapılmadan içeri aldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 02:09
Olaylı derbi öncesi polis arama yapmamış!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili kumpas olduğu gün yüzüne çıkıyor. Bir çok Fenerbahçe taraftarının iddiasına göre polisler arama yapmadan stada alındı.

POLİS ARAMA YAPMADI

Polislerin maç öncesi bir çok taraftarı yüzeysel bir aramadan geçirdiği hatta bazı taraftarları aramadığı 'geç geç' denilerek stadı alındığı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından iddia edildi.

OLAYLARA POLİS Mİ NEDEN OLDU?

Dev derbi öncesi taraftarların polis kontrolünden geçerken aramaların gevşek tutulduğu hatta bazı bazı taraftarları hiç aramadığı ve taraftarların maç öncesinde bu olaya sosyal medya üzerinden tepki verdiği belirlendi. Polis, kontrol noktalarında arama yapmayarak yaşanan olayların neden mi oldu sorusu akıllara getirdi.

Olaylı derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına gelen bir çakmak ile yaralandı ve maç tatil edildi.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun özel güvenlik firması olan güvenlik şirketi, aynı zamanda Galatasaray ve Beşiktaş’ın statlarının da özel güvenlik şirketi...

İşte maç öncesi Fenerbahçe taraftarlarının polislere ve yaşananlara tepkisi:

'ARAMAYACAK MISINIZ?'

15 yıldır maçlara gittiğini belirten bir Fenerbahçe taraftarı, 'Polise aramayacak mısın? diye sorduğumda geç hadi geç cevabını aldım.' 'Osmanlı maçına gittim daha sıkı arama vardı bu maçta hakikaketen öylesine arama yapıldı.'

'ÇAKMAKLARI TOPLAMADILAR!'

Bir başka Fenerbahçe taraftarı ise, 'Bu sene 10'dan fazla maça gitmisimdir. Her seferinde kaptırdığım çakmağı şimdi kaptırmadım. Bende şaşırdım başta, nasıl bunu almadılar diye dedim. Şansa denk geldi galiba ama bakıyorum herkese aynısı olmuş. Garip.' olduğunu belirtti.

'ÜSTÜMÜZÜ BİLE BAKMADILAR!'

Taraftar, 'Bende maça giderken çakmağı ayakkabıya sakladim bırak pacayı üstüme bile bakmadılar garipti.Kaldı ki Beşiktaş maçında daha sıkı arama olurdu çok ilginç' dedi.

'ARAMA YERİNDEN DİREK GEÇİRDİLER'

Kombinesi olan bir Fenerli taraftarı da, 'Kombinem var her maça giderim ilk arama yerinden direk geçirdiler. İkinci yerden sadece kart okutarak geçtik. Normalde araba anahtarını yoklar çakmak mı diye bakanlar direk geçirdi.' diyerek maç öncesi isyan ettiği belirlendi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 02:09
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