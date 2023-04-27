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Kadın - Aile Olay, anında hazırlanan kısır tarifi tam anlamıyla mest etti! Kısır nasıl yapılır? İşte tarifler arasından seçim yapıldı
Kadın - Aile

Olay, anında hazırlanan kısır tarifi tam anlamıyla mest etti! Kısır nasıl yapılır? İşte tarifler arasından seçim yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 09:38:00 - 2023-04-27 09:43:31
Olay, anında hazırlanan kısır tarifi tam anlamıyla mest etti! Kısır nasıl yapılır? İşte tarifler arasından seçim yapıldı

Çay saati lezzetleri denildiğinde ilk akla gelen yemekler arasında yer alan kısır tarifi oldukça seviliyor. Kısırın farklı farklı tarifleri bulunuyor. Ancak aşağıda yer alan kısır tarifi her damak tadına uygun bir lezzette. 10 dakikada hazırlanan kısır nasıl yapılır merak ediyorsanız bu kısır tarifine bakabilirsiniz. Usta şeflerin katıldığı bir yayın sırasında son seçim anketi sonucunda bu tarifi kamuoyu ile paylaştı. Bizlerde sizlere aktarıyoruz...

Kısır bol salça ve yeşillikle enfes bir lezzete kavuşuyor. Her yaştan insanın severek tükettiği kısırı tam kıvamında yapabilmek için tarife sadık kalmak gerekiyor. Bu kısır tarifi tane tane dökülüyor.

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
2 adet limon suyu
1/2 çay bardağı nar ekşisi
6 dal taze soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane

TARİF

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaseye alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.
Streç film ile üzerini kapatıp bulgurların şişmesini bekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için güzelce karıştırın.
Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyin.
1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin.
Son olarak doğradığınız 6 dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da ekleyip karıştırdıktan sonra kısır servise hazır.
Yanında marullarla ya da dilediğiniz malzemelerle servis edebilirsiniz.
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AFİYET OLSUN!


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