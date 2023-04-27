Olay, anında hazırlanan kısır tarifi tam anlamıyla mest etti! Kısır nasıl yapılır? İşte tarifler arasından seçim yapıldı

Kısır bol salça ve yeşillikle enfes bir lezzete kavuşuyor. Her yaştan insanın severek tükettiği kısırı tam kıvamında yapabilmek için tarife sadık kalmak gerekiyor. Bu kısır tarifi tane tane dökülüyor.

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 adet limon suyu

1/2 çay bardağı nar ekşisi

6 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze nane

TARİF

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaseye alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

Streç film ile üzerini kapatıp bulgurların şişmesini bekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için güzelce karıştırın.

Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyin.

1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin.

Son olarak doğradığınız 6 dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da ekleyip karıştırdıktan sonra kısır servise hazır.

Yanında marullarla ya da dilediğiniz malzemelerle servis edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AFİYET OLSUN!



İlginizi çekebilir→ Tam ölçülü sütlaç: Öyle lezzetli ki saniyede bitiyor! Artık akşamı tatlı seçimi bu olacak! Her defasında aynı muhteşem kıvam→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Meteoroloji milyonlarca vatandaşı uyardı! İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı ile ikaz ettiler! Hava olayı son dakika → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Tok tutan gıdalar ve iştah kesen yiyecekler! Hangi yiyecekler iştah kesiyor! İşte bunları biliyor muydunuz?→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları→ TIKLAYINIZ