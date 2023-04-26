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Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

2023-04-26 22:35:43
Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

Bunca zaman cevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz ama ceviz suyu da bir o kadar faydalı olduğunun farkında değiliz. Birçok hastalığına iyi gelmesinin yanında birçok yağ ve vitamin de barındırmaktadır. Yapılan araştırmalar, günde sadece 8 adet ceviz tüketerek kanserden kolesterole kadar birçok hastalığın önlenebileceğini kanıtladı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ceviz suyu önerisinde bulunurken dikkat çeken bilgiler paylaştı. Günde 1 bardak sabah aç karnına içildiği takdirde vücuda birçok faydası olan bir sudur. Yapımı da bir o kadar kolaydır. Yapılışı ise şöyledir. İşte süper besin olarak bilinen cevizin sağlığa faydaları ve besin değerleri.

#1
Foto - Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

Faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz harika besin cevizin suyu kendisinden de faydalı çıktı. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek elde edilen ceviz suyunu düzenli tüketirseniz bakın vücudunuzda nelere fayda sağlıyor... Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Beyin ve hafıza sağlığı için uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen cevizin faydası sadece bununla sınırlı değil. Yapılan araştırmalar, günde sadece 8 adet ceviz tüketerek sağlık için sayısız fayda sağlanabileceğini kanıtladı. Folik asit, demir, fosfor ve magnezyum içeriği yüksek olan cevizi özellikle gelişim çağındaki çocukların ve hamile kadınların tüketmesi oldukça önemli.

#2
Foto - Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

Sağlıklı kilo vermenin de gençleşmenin de sırrı olan mucizevi besin cevizin sağlığa faydalarına yer verilmiş. Yapılan araştırmalarda, düzenli ceviz tüketenlerde kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL'nin yemeklerden sonra ortaya çıkan oksidatif hasarını önlediği belirlenmiştir. CEVİZ KİLO VERDİRİR Mİ? Birçoğumuzun kilo verdiren besinlere karşı bir merakı vardır. Ceviz de kilo verdiren besinler arasında ilk sırada yerini alır. Ancak kontrollü ve sağlıklı bir şekilde tüketildiği taktirde. Ceviz, lezzetli ve doyurucu olduğu için açlık hissini azaltmaktadır. Yapılan araştırmalarda da cevizin açlık hissini azalttığı ve iştahı önlemeye yardımcı olduğu belirlenmiştir. Ancak sağlıklı yağ oranının yüksek olması nedeniyle cevizin 100 gramında yaklaşık 674 kalori vardır. Sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmek ve öncelikle kaloriye odaklanmak için ceviz tüketirken son derece dikkatli olunmalıdır. Bu yüzden günde 8 tam cevizden fazlası tüketilmemelidir.

#3
Foto - Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 1 tane ceviz içini suyun içerisine bırakın ve ağzını bir şeyle kapatın. Sabaha kadar bekletin sabah aç karnına hiç bir şey içmeden tüketin. Her gün mutlaka tazesini yapmayı ihmal etmeyin. Cevizin faydaları 1. Sindirim Sistemini Düzenler Özellikle günde 1 bardak içmek sindirim sistemini düzenlemektedir. Sindirim problemi olanlar kişiler ve sindirim desteği almak isteyenler düzenli olarak tüketmesi gerekir. Ceviz suyu içerisinde bulunan vitaminler ve yağ dengesi sindirimin çalışmasında yardımcı olmaktadır. 2.Kolesterolü Dengeler Ayrıca ikinci olarak ve en bilinen ise kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Kolesterolü yüksek seviyeden düşmesine hatta dengede kalmasını sağlar. Hatta kalp sağlığını koruduğunu da bilinmektedir. Ve araştırmalara göre kalp krizi riskini de azaltır. Günde sadece aç karnına bir bardak içilmesi yeterlidir. 3.Tiroit Hastalığına İyi Gelir Ceviz suyunun diğer bir faydası ise tiroit hastalığına da iyi gelmesidir. Tiroit bezinin az ya da çok çalışmasının normal seviyede çalışmasını sağlar. Düzenli olarak bu suyun içilmesi gerekir.

#4
Foto - Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

4. Cildi Güzelleştirir Yine bir faydası ise cilt sağlığına olmuştur. Ciltte oluşan ve uzun süre kalıcı olan hastalıklara yani mantar, sedef ve egzamaya iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca cildin daha aydınlık, güzel, parlak ve nemli olmasını sağlar. Hatta cildi nemsiz olanlar için ciddin nem dengesini düzenler. 5. Sinir Sistemini İyi Gelir Sindirim sitemine iyi geldiği kadar sinir sistemine de iyi gelmektedir. Stres altında olanlar ve stresli bir yaşam sürenlerin kullanması önerilir. Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunduğu için sinir sistemini düzene sokmaya yardımcı olur. 6. Kilo ve Yağ Yakmayı Hızlandırır En biline diğer özelliği ise kilo veremeye yardımcı olduğudur. Cevizin içerisinde bulunan yağ bilişenleri kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermek isteyenler sabah aç karnına bir bardak tüketmesi gerekir. Ayrıca sadece kilo vermede değil hızlı bir şekilde yağ yakılmasında rol oynamaktadır. Düzenli olarak yapan kişi kısa sürede hem yağlarından hem de kilolarından kurtulmaktadır.

#5
Foto - Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

7. Karaciğer Dostudur İnsan vücudunun pek çok yerine faydasına olan ceviz suyunun karaciğeri güçlendirme özelliği de bulunmaktadır. Cevizde bulunan vitamin ve yağlar sayesinde karaciğer dostudur. Karaciğerin korunmasında ve güçlenmesinde destecidir. Ayrıca karaciğer hormonlarını dengelemektedir. 8. Kansere Karşı Korur Tabii ki birçok faydası olurda kansere karşı faydası olmaz mı? Diğer özelliğinde bir tanesi de kansere karşı koruyucu oluşudur. İçerisinde bulunan yağlar ve vitaminler sayesinde kanseri önleme de yardımcıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı kalkan görevi üstlenmektedir. 9. Kalbi Korur Yukarda da bahsetmiştim kalp sağlığına büyük faydası bulunmaktadır. Kalbi korur ve kalp sağlığını artırır. Ayrıca kalp krizini de azalttığı bilinmektedir. Özellikle kalp damarlarını açıcı ve genişletici özelliği de vardır. Yani kalp dostudur desek yeridir. Düzenli olarak tüketen birinin kalp sağlığı iyi olur.

#6
Foto - Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

10. Saç Sağlığına İyi Gelir Saç sağlığına faydası ise saçları daha güçlü ve daha parlak olmasını sağlamaktadır. Düzenli olarak ceviz ve kabuğunun suyuyla saçları yıkamak saçların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 11.Bebek İçin Faydası Hamileler ve emziren annelerde bu suyu tüketmesi gerekir. Çünkü bu ceviz suyu içerisinde bulunan yağ ve vitaminlerin bebeğe de geçmesini sağlayacaktır. 12. Alzheimer’e Karşı Korur. Cevizin beyine iyi geldiği bilinmektedir. Suyu da beyinde oluşan alzheimer sağlığına da iyi gelmektedir. Düzenli olarak kullanan kişilerde bu hastalığın olmadığı ve daha geç olduğu bilinmektedir.

#7
Foto - Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

Ceviz Suyu Kürü Nasıl Hazırlanır İbrahim Saraçoğlu! Herkesin güvendiği ve sevdiği Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu’nun önerilerinden biri olan ceviz suyu kürü, oldukça kolay hazırlanmakta ve kısa sürede etkisini göstermektedir. Bu kür için gerekli olan malzemeler ise; Birkaç adet parçalanmamış ceviz içi 1 su bardağı su Saraçoğlu ceviz suyu kürü hazırlanışı Cevizlerin içleri çıkarılarak, bir bardak suyun içine atılır. Bu ceviz suyu karışımı 1 gece suda bekletilir. Bu kürü sabah aç karınla, kahvaltıdan 30 dakika önce olacak şekilde tüketmek gerekmektedir. Cevizlerinin de yenmesi mühimdir. Ceviz Kaç Kalori - Besin Değeri İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı besinlerden biri olan cevizin yaklaşık e'i yağ, %3'ü su, %5- 15'i karbonhidrat ve 'i proteinden oluşur. 1 porsiyon ceviz yaklaşık 30 gram (14 adet)'dır ve 185 kaloridir.

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