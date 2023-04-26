2023-04-26 22:35:43 Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları
Bunca zaman cevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz ama ceviz suyu da bir o kadar faydalı olduğunun farkında değiliz. Birçok hastalığına iyi gelmesinin yanında birçok yağ ve vitamin de barındırmaktadır. Yapılan araştırmalar, günde sadece 8 adet ceviz tüketerek kanserden kolesterole kadar birçok hastalığın önlenebileceğini kanıtladı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ceviz suyu önerisinde bulunurken dikkat çeken bilgiler paylaştı. Günde 1 bardak sabah aç karnına içildiği takdirde vücuda birçok faydası olan bir sudur. Yapımı da bir o kadar kolaydır. Yapılışı ise şöyledir. İşte süper besin olarak bilinen cevizin sağlığa faydaları ve besin değerleri.