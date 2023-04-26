Ceviz suyu: Kolesterol ve ağrıları hastalığına karşı tedbir! Cevizin daha önce hiç duyulmamış araştırma sonuçları

Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 1 tane ceviz içini suyun içerisine bırakın ve ağzını bir şeyle kapatın. Sabaha kadar bekletin sabah aç karnına hiç bir şey içmeden tüketin. Her gün mutlaka tazesini yapmayı ihmal etmeyin. Cevizin faydaları 1. Sindirim Sistemini Düzenler Özellikle günde 1 bardak içmek sindirim sistemini düzenlemektedir. Sindirim problemi olanlar kişiler ve sindirim desteği almak isteyenler düzenli olarak tüketmesi gerekir. Ceviz suyu içerisinde bulunan vitaminler ve yağ dengesi sindirimin çalışmasında yardımcı olmaktadır. 2.Kolesterolü Dengeler Ayrıca ikinci olarak ve en bilinen ise kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Kolesterolü yüksek seviyeden düşmesine hatta dengede kalmasını sağlar. Hatta kalp sağlığını koruduğunu da bilinmektedir. Ve araştırmalara göre kalp krizi riskini de azaltır. Günde sadece aç karnına bir bardak içilmesi yeterlidir. 3.Tiroit Hastalığına İyi Gelir Ceviz suyunun diğer bir faydası ise tiroit hastalığına da iyi gelmesidir. Tiroit bezinin az ya da çok çalışmasının normal seviyede çalışmasını sağlar. Düzenli olarak bu suyun içilmesi gerekir.