Tam ölçülü sütlaç: Öyle lezzetli ki saniyede bitiyor! Artık akşamı tatlı seçimi bu olacak! Her defasında aynı muhteşem kıvam

Fırında sütlaç nasıl yapılır? merak edenler, denemek isteyip çekimser kalanlar için tam ölçülü, lezzet garantili bir tarif hazırladık!? Yapımı kolay olan fırında sütlaç tarifimizi özellikle yumurtalı yapmak istemeyip, yumurtasız reçetesini arayanlar kaçırmamalı. İçerisinde püf noktalarından da bahsettiğimiz fırında sütlaç tarifi için sizler de videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Afiyet olsun!

Fırında Sütlaç Yapılışı İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

Gelelim fırında sütlaç nasıl yapılıyor? sorusunun cevabına;

Fırında Sütlaç Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır?

Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.

Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.

Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)

Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun.

Tam Ölçülü Sütlaç Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1 litre su (yaklaşık beş şu bardağı)

1. 5 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı nişasta

1. 5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (süt yoksa su da olabilir)

Üzeri İçin ;

Tarçın

Kırılmış badem fındık fıstık ne arzu ederseniz

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tam Ölçülü Sütlaç Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle pirinci tertemiz yıkayıp bir litre su ile ocağa koyun.

Pirinçler uzayıp suyunu çekene kadar kaynatın.

Soğuk sütü üstüne ekleyip kaynayıncaya kadar biraz karıştırın.

Ayrı bir kasede iki yemek kaşığı nişastayı süt ile açın.

Tencerede kaynayan sütten birkaç kepçe alıp çözülen nişastayla karıştırın.

Yavaş yavaş karıştırarak nişastayı tencereye boşaltın.

8-10 dakika kaynamasını bekleyin.

1. 5 şu bardağı şekeri dökün.

İki taşım kaynadıktan sonra kaselere boşaltın.

Sıcağı çıkana kadar dışarı da bekletin.

Daha sonra dolapta muhafaza edin.

AFİYET OLSUN.