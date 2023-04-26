Tok tutan gıdalar ve iştah kesen yiyecekler! Hangi yiyecekler iştah kesiyor! İşte bunları biliyor muydunuz?

Diyet yaparken ya da oruç tutarken uzun bir süre bol yemek yiyemeyecek olanlar hangi yiyeceklerin tok tutabileceğini araştırıyor. İşte tok tutan gıdalar ve iştah kesen yiyecekler...

1- Yumurta

İçerdiği besleyici maddelerle kemiklerimizi güçlü tutan yumurta, potasyum bakımından zengin olmasından dolayı bizleri uzun süre tok tutabiliyor. Eğer öğle yemeğine kadar mideniz kazınmasın istiyorsanız güne yumurta ile başlayın! Sabah kahvaltılarında 1-2 adet haşlanmış yumurta tüketerek tokluk süreni uzatabilirsiniz.

2- Bitter çikolata

Eğer açlık krizinde canınız çok fazla tatlı çektiyse, bitter çikolatayı tercih edin. Yapılan araştırmalarda bitter çikolatanın sütlü çikolataya göre daha doyurucu olduğu, hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklere olan ihtiyaç hissini azalttığı sonucuna varılmış. Kalorisinin daha az olduğunu da unutmayalım.

3- Elma

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Elmanın faydaları say say bitmez tabii, en önemlilerinden biri ise şu: içerdiği lifler ve antioksidanlar vücudumuzdaki zararlı kollesterol moleküllerini yok ediyor. Bunun yanısıra yemekten yarım saat önce yiyeceğiniz bir elma sizi tok tutarak sofraya oturduğunuzda tıka basa yemekten kurtarıyor!

4- Yulaf Ezmesi

Bir kase yoğurt ya da süt ile tüketeceğiniz yulaf ezmesini hem içerdiği lifler bakımından hem de sizi yeteri kadar tok tutacak olmasından dolayı tercih edebilirsiniz.

5- Çorba

Etli, sütlü veya yumurtalı çorba: Çorbalar öğünde daha az enerji tüketmek için farklı bir yoldur. Su içerdiklerinden ve midede oluşturdukları basınç nedeni ile daha kısa sürede doymamızı sağlarlar. İlginç bir bilimsel veri de, protein içeriği yüksek çorbaların gün boyunca enerji alımını azaltmada diyet yapanlara yardımcı olmasıdır.

6-Yeşil çay:

Güçlü antioksidan etkisi ile bedenimizi zehirli maddelerden temizlemesinin yanı sıra, metabolizmayı hızlandırıyor. Karın bölgesindeki yağları eritiyor. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketerek metabolizmanızı enerjik hale getirebilir, aynı zamanda bedeninize dost antioksidanları da alabilirsiniz. Kabuk veya toz tarçınla tatlandırıldığında tatlı isteğini azaltır ve tok tutar.

7-Salata: Öğünlere koca bir kâse salata ile başlamak veya öğün içerisinde bolca salata tüketmek, öğünde alınan kaloriyi azaltabilir. Sebzeler yüksek posa yoğunlukları ile midede yer tutarak daha çabuk doymamıza yardımcı olurlar. Ayrıca zayıflama diyetlerinde görülebilecek bir sorun olan kabızlığın da çözümünde önem taşırlar. İçerisine dereotu ve taze kırmızı biber eklendiğin de tok tutma süresi uzar.

Sağlıklı kilo vermek isteyenler, iştah azaltan ve yağ yakımını hızlandıran! Peki, iştahınızı kesen bitkiler...

Maydanoz, metabolizmayı hızlandırarak bağ dokusunu güçlendiriyor. Maydanoz yemek ve çayını içmek, ödemlere ve vücudun su toplamasına karşı çok etkili bir yöntem.

Adaçayı, zayıflamak isteyenler tarafından iştah kesici olarak kullanılıyor. Çay ve yemeklerde baharat olarak da kullanılabiliyor.

Fesleğen, vücutta biriken fazla suyu atmaya yardımcı oluyor. Üstelik, içindeki eter yağların moral yükseltici etkisi bulunuyor.

Kekik, sindirim sorunlarını tedavi edici etkiye sahip ve metabolizmayı hızlandırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra yorgunluktan şikayet edenlere zindelik veriyor.