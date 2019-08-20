0553 313 94 23

Olası savaş öncesi Trump araya girdi! İlk açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han ile de görüşerek, Cammu Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:24
Olası savaş öncesi Trump araya girdi! İlk açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile gerilimin azaltılması ve ılımlı bir söylem takınılması gerektiğini vurgulayan Trump, Pakistan-Hindistan gerginliğini tırmandıracak adımlardan kaçınılması ve her iki tarafın da itidalli davranması çağrısında bulundu.

İki lider ayrıca ABD- Pakistan ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek konusunda da mutabık kaldı.

"Zor bir durum"

Günün daha erken saatlerinde Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşen Başkan Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Han ve Modi ile ticaret ve stratejik ortaklık konularında konuştuklarını belirten Trump, "Hindistan ve Pakistan için en önemlisi iki dostumla, (Han ve Modi) Keşmir’de gerginliğin azaltılması konusunda görüştüm. Zor bir durum ama güzel görüşmelerdi!" ifadesini kullandı.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamalar esnetilmesine rağmen devam ediyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi),daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:24
  1. Trump
  2. Twitter
  3. Modi
  4. İmran Han
  5. Cammu Keşmir
  6. Keşmir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 8 ilde..
    2. Akyurt Yaşamevi’ne fizik tedavi merkezi
    3. Başkan Kılca, Hamzaoğlu Mahallesindeki..
    4. Medstar Antalya Hastanesi Çocuk..
    5. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    6. Omurga ve bel romatizması nedir?..
    7. Rusya’dan ABD’nin füze testine tepki:..
    8. Depremsellik araştırmaları için..
    9. Yoncalık Mahallesi’nde kilit parke..
    10. Antalya’da katiplik kuyruğu
    11. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine..
    12. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    13. Başkan Çetin’den Yurt Mahallesine..
    14. KKTC Başbakanı Tatar: “Hakkımızın..
    15. Başkan Kıran: "DTO Antalya yoğun bir..
    16. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    17. Piazza’da yöresel pazar kuruluyor
    18. Kanada’da ayı saldıran Fransız turist..
    19. Fırıldak Sebo İmamoğlu’nu fena..
    20. Vatandaşları akıl almaz yalanlarla..
    21. "Hakkımızın peşindeyiz, kimseye..
    22. Bilecik’teki mahalle aralarından salça..
    23. Sinop’ta yağan yağışlar tarım ve..
    24. Fehmi Koru'dan tepki çeken yazı!..
    25. Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı
    26. Bilecik’te Din Görevlileri Toplantısı..
    27. Devlet büyüklerinin isimlerini..
    28. Hatay'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Erdoğan Sarıuşak, takımı ve kamp..
    30. Takla atan motosikletin sürücüsü..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz