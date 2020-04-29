OKUYAY Platformu'nun destekleyeceği 4 pilot proje belirlendi

İSTANBUL (AA) - Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma (OKUYAY) Platformu'nun destek vereceği pilot projelerin başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandı.

Daha önce destek verilecek 4 bölgeyi İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun olarak açıklayan OKUYAY Platformu, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyenlerden e-posta yoluyla başvuru aldı.

Belirlenen sürede Samsun'dan başvuru yapılmazken, Ankara, İstanbul ve Adana'dan yapılan 12 pilot projenin 1'i gerekli belgelerin gönderilmemesi sebebiyle geçersiz sayıldı.

OKUYAY Platformu ekibi ve proje ortakları, belirtilen koşullara uygun yapılan ve yüksek puan alan proje sahipleriyle yaptığı online görüşmelerde, projelerin detayları hakkında bilgi alarak kararlarını netleştirdi.



Bu kapsamda seçilen 4 proje, Türkiye'deki okuma kültürüne yönelik olarak Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY Platformu'ndan hibe almaya hak kazandı.

Platform tarafından Adana'dan Cemil Sobacı ve Çağlar Yenilmez-Nöbetçi Kütüphane'nin "Süper Okurlar" projesi, Ankara'dan Merve Yavuzdemir-Kütüp-anne Platformu'nun "Kütüphane Şehri" projesi, İstanbul'dan ise Gizem Kıygı-Şehir Dedektifi'nin "İstanbul'u Okuyorum" ve Nilay Yılmaz'ın "Meydan Okuma ile Sıra Dışı Okumalar" projeleri seçildi.

Adana'dan Hacer Moduk'un "Okumak Güzelleştirir" projesi ise koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeterli zaman olması ve şartların proje ekibi tarafından uygun bulunması halinde uygulanmak üzere beklemeye alındı.

