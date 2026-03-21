“Okumayın, zengin semtinde iş kovalayın” sözleri gündem oldu: Etiler’de köpek gezdirerek servet kazanıyor

İstanbul’un gözde semtlerinden Etiler’de köpek gezdirerek gelir elde ettiğini söyleyen bir vatandaşın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

İddiaya göre saatlik 1500 TL kazandığını belirten kişi, günde 4 köpek gezdirdiğinde aylık gelirinin 150 bin TL’ye ulaştığını öne sürdü. Paylaşımda masraf, vergi ya da ek gider olmadığını ifade eden kullanıcı, “Tek sermayem zamanım” sözleriyle dikkat çekti.

“Okumayın” Çıkışı Tepki Çekti

Paylaşımın en çok konuşulan kısmı ise kullanılan ifadeler oldu. Kişi, mühendislik gibi meslekleri hedef göstererek, “Okumayın, zengin semtinde iş kovalayın” şeklinde yorum yaptı.

Bu sözler özellikle gençler ve üniversite öğrencileri arasında büyük tartışma başlattı.

Gençler İkiye Bölündü: Eğitim mi, Hızlı Kazanç mı?

Sosyal medyada hızla yayılan iddia, meslek seçimi ve gelir beklentileri üzerine yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bir kesim bu tür işlerin geçici ve sürdürülemez olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise yüksek gelirli alternatif mesleklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Gerçek mi Abartı mı? Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlara göre sosyal medyada paylaşılan bu tür kazanç iddiaları her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Özellikle vergi, süreklilik ve müşteri bulma gibi unsurlar göz önüne alındığında, bu gelirlerin sürdürülebilirliği tartışmalı.

Ancak bir gerçek var ki, bu paylaşım Türkiye’de gençlerin kariyer tercihlerine bakışını yeniden gündeme taşıdı.