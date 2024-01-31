  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Okullarda yeni dönem! MEB yeni kararı açıkladı
Gündem

Okullarda yeni dönem! MEB yeni kararı açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 17:18:00 -
Okullarda yeni dönem! MEB yeni kararı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı karara göre, ortaöğretim öğrencileri en az 40 saatlik sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 'Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi' açıkladı. Bu yönergenin amacının ise ), öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak olduğu belirtildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler yer alıyor.

YETKİNLİKLER KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yönergeyle, öğrencilerde etkili iletişim ve öz güvenin geliştirilmesi, araştırma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin özendirilmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ KURABİLECEK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yönergeye göre, okullarda "sosyal sorumluluk kulüpleri” kurulabilecek. Kurulan ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrenciler olabilecek. Aynı zamanda da farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler de katılabilecek.

İş birliği yapılacak kurum veya kuruluşlar ise valilik veya kaymakamlıklar tarafından belirlenecek.

EN AZ 40 SAATLİK SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETİ

MEB’in aldığı karara göre öğrenciler öğrenim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı kapsamında faaliyetler yürütecek.

MEB'ten müjde! Yüzde 50 indirim yapıldı
MEB'ten müjde! Yüzde 50 indirim yapıldı

Eğitim

MEB'ten müjde! Yüzde 50 indirim yapıldı

MEB, öğretmenlerin yer değiştirme takvimini yayımladı
MEB, öğretmenlerin yer değiştirme takvimini yayımladı

Eğitim

MEB, öğretmenlerin yer değiştirme takvimini yayımladı

MEB açıkladı! İşte illere göre öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
MEB açıkladı! İşte illere göre öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Eğitim

MEB açıkladı! İşte illere göre öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

MEB 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı
MEB 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı

Gündem

MEB 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23