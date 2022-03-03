İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Mart Cuma günü 81 ilde okullarda tatbikat yapılacağını açıkladı. Peki, yarın okullarda ne tatbikatı var?

Okullarda ne tatbikatı yapılacak? Yarın okullarda ne tatbikatı olacak 4 Mart Cuma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız. Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik.

Son 2 yılda karşılaştığımız afetlerdeki başarılarımızda bu bakış açısının öneminin olduğunu biliyoruz. 2021 yılının 3-4 ayını afetlerle geçirdik. Risk sadece terör değil, afetler de bir risk” dedi.