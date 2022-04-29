Okullarda bayram tatili kaç gün? Perşembe cuma günü tatil mi? Ramazan Bayram tatili 9 gün oldu mu?

Tatilcilerin merakla beklediği Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Ramazan'ın bitmesiyle Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı kutlayacak. Ramazan Bayramı arefesi 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı olacak. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü tatil olup olmadığı hem öğrenciler hem veliler hem de memleketlerine gidecekler merak ediyor.

2022 Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?' Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil süresine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak toplantıdan bir karar çıkmadı. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba