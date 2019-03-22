Okullararası Okçuluk İl Birinciliği başladı
Okullararası Okçuluk Mersin İl Birinciliği başladı.22 Mart 2019 Cuma 10:09
Okullararası Okçuluk Mersin İl Birinciliği başladı.
Adonis Tesislerinde 3 gün sürecek olan müsabakalara 240 sporcu katılıyor. Bugün sona erecek olan ve yoğun ilginin olduğu müsabakalarda, Yıldız Kızlarda Melek Çelikkıran birinci, Defne Deveci ikinci, Nehir Coşkun üçüncü ve Betül Ramazan dördüncü olurken, Yıldız Erkeklerde ise Mustafa Ersoy birinci, Arda Kınalı ikinci, Ata Kınalı üçüncü ve Ömer Ayyıldız dördüncü oldu.
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