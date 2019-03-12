Okullararası İşitme Engelliler Atletizm Yarışmaları sona erdi Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “İşitme Engelliler Atletizm Yarışmaları" tamamlandı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “İşitme Engelliler Atletizm Yarışmaları" tamamlandı.

Yüreğir Spor Tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalara 30 sporcu katıldı.

Müsabakaların sonunda konuşan Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, "İşitme Engelli sporcularımızın mücadelesi bizleri duygulandırdı. Spor yapıp başarı elde etmelerine hiçbir şeyin mani olmadığını performanslarıyla bizlere gösterdiler. Bu bağlamda yarışmaya katılan tüm sporcularımızı ve onlara destek olan saygıdeğer ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.

Yarışma sonuçları şöyle:

Yıldız Erkekler Ferdi:

Uzun Atlama 1. Mehmet Çelek

Genç Erkekler Ferdi:

100 Metre 1. Uğur Avunmal

100 Metre 2. Aybora Aydemir

400 Metre 1. Eray Örnek

Gülle Atma 1. Eray Örnek

Uzun Atlama 1. Uğur Avunmal

Yıldız Erkekler Takım: 1. Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu

Yıldız Kızlar Takım: 1. Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu

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