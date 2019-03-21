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Okullararası Genç Erkekler Boks Müsabakaları

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan “Okullar arası Genç B Boks Müsabakaları” tamamlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:54
Okullararası Genç Erkekler Boks Müsabakaları

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan “Okullar arası Genç B Boks Müsabakaları” tamamlandı.


Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan, 5 Ocak Stadı tribün altında bulunan Boks Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 16 okuldan 34 sporcunun katıldığını söyledi. Erdoğan, “Okullar arası müsabakalarda başarılı olan sporcularımızı kulüplere kazandırıp daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki sporcularımız ileri ki maçlarda gösterecekleri başarılarla Adana’mızı temsil edecekler” dedi.


Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.


Müsabakalarda kilolarında birinci olan sporcuların isimleri şu şekilde:


48 kilo: Ahmet Babacan Doğan


54 kilo: Gökdeniz Erkmen


57 kilo: Muhammet Ali Cebe


60 kilo: Seçkin Ertuğ


63 kilo: Cesur Altar Müezzino


66 kilo: Taner Uzun


70 kilo: Recep Tayyip Akdeniz


75 kilo: Muhammed Ali Arslan


+80 kilo: Kerem Yılmaz

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:54
  1. doğa

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