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Okullar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması." şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:38:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"Okullar ne zaman açılacak?"

Bakan Koca, "Okullar ne zaman açılacak?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması.

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