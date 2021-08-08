25 Haziran itibariyle ülkemizde aşı yaşı 18’e kadar düştü. Temmuz ayında ise bu sınır 16 yaşa kadar indi. Okullar başlamadan önce milyonlar, çocukların aşı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

Okullar açılacak mı? Okula başlayacak çocuklara aşı yapılacak mı?

Bilim Kurulu ağustos ayıyla birlikte gündemine yüz yüze eğitimi ve çocukların aşı olup olmayacağı konusunu görüşmeye başladı. Bilim Kurulu'nun 15 yaş üstü için aşı randevu sisteminin açılmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Ayrıca kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstü için de aşı hakkının tanınmasının toplantıda gündeme geldiği öğrenildi.

Kabine toplantısında, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarının değerlendirilmesi ve konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Milli eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. 1.sınıflar 31 Ağustos’ta ders başı yapacak.