Yerel

Okuldaki sucuk festivali kabusa döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okuldaki sucuk festivali kabusa döndü

Kayseri’nin Talas ilçesindeki bir ortaokulda düzenlenen sucuk festivalinde sucuk ekmek yiyen öğretmen ve öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülen yaklaşık 80 kişi çeşitli hastanelere başvururken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Emine Gönen Ortaokulu'nda düzenlenen ve beklenmedik bir şekilde kabusa dönen sucuk festivali, toplu zehirlenme şüphesine yol açtı.

Mevlana Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan sucuk ekmekler 100 TL'den satışa sunuldu.

YAKLAŞIK 80 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Okulda derslerin sona ermesinin ardından evlerine giden öğretmen ve öğrencilerde kısa süre sonra rahatsızlanma belirtileri görüldü. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle başlayan rahatsızlıklar nedeniyle, yaklaşık 80 kişi çeşitli hastanelere başvuru yaptı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bu kişilerin durumu yakından takip edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sucuk ekmeklerin temin edildiği ve hazırlandığı süreçler mercek altına alındı.

 

