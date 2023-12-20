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Gündem

Okulda hamile öğretmeni darbeden veli kılıklı davarı...

Yeniakit Publisher
2023-12-20 17:35:00 -
Okulda hamile öğretmeni darbeden veli kılıklı davarı...

İstanbul Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran ve güvenlik görevlisinin de burnunu kıran veli kılıklı davar tutuklandı.

İstanbul Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran ve güvenlik görevlisinin de burnunu kıran veli tutuklandı.

Başakşehir'de, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedilince hamile öğretmeni darp edip güvenlik görevlisine yumruk atan veli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakarette bulunup darbeden, güvenlik görevlisi R.Ç'ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alınarak "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğrenci velisi şüpheli M.Ö'nün 13 Aralık'ta, tüm uyarılara ve güvenlik görevlisi R.Ç'nin engelleme çabalarına rağmen Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlköğretim Okulu'na girdiği aktarıldı.

Şüphelinin, öğrencilerin derste olduğu sırada sınıf öğretmeni müşteki E.Ç'ye tekme atarak darp etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin öğretmene ayrıca hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği belirtildi.
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Açıklamada, şüphelinin, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi R.Ç'yi vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaraladığı, bunun üzerine Başsavcılık tarafından soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Şüpheli hakkında, "kemik kırığı oluşacak şekilde kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığına yer verilen açıklamada, M.Ö'nün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemler titizlikle yerine getirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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