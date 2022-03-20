Okula giden çocukların beslenmesinde yapılan hatalar! Beslenme çantası nasıl hazırlanır?

Çocukların okul başarısını artırmanın yolu kahvaltıdan geçiyor

Yapılan araştırmalarda yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğu gösterilmiştir.

İşte çocuklarınızın zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkıda bulunmak için sağlıklı yaşam ve beslenme önerileri

* Çocuğunuzun kantin günleri belli olsun

Uykuyu saymazsak çocukların yaşamının çok büyük bir kısmı okulda geçiyor. Yapılan son düzenlemeler ile kantinlerde artık sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulsa da bazı kantinlerde çocukların tüketimi için uygun olmayan ürünlerin satışı hala devam etmektedir. Çocuğunuz ile haftanın bir gününü belirleyip o gün kantine ineceği şekilde bir anlaşma yapabilirsiniz. Her gün kantinden hazır yiyecekler veya tost, sandviç gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler yemesini engelleyin. Kantinlerin daha sıkı denetlenmesi için her zaman okul yönetimi iletişimde olun.

* Çocuğunuz kahvaltı yapamıyorsa öğlene kadar mutlaka bir ara öğün yapmalıdır

Bazı çocuklar sabah kalktıklarında hiçbir şey yemek istemezler ya da çok erken kalktıkları için kahvaltıya vakit kalmayabilir. Böyle durumlarda imkan varsa evde 1 adet yumurta yemelidir. Çocukların öğle yemeğine kadar aç kalması kan şekerini düşürecek, öğle yemeğinde hızlı, fazla ve zararlı yiyeceklere yönelmelerine neden olacaktır. Öğlene kadar 1-2 adet ceviz, 1-2 adet kuru meyve ve 1 kutu süt tüketmek öğleden önceki derslerde çocuğunuzun dikkatini toplamasına yardımcı olacaktır.

* Öğle yemeklerinde sağlıklı yiyecekler sunun

Bazı okulların yemekhaneleri varken bazı okullarda çocuklar evden yemek getirip, kantinden yemek satın alabiliyorlar. Yemekhanede menü bir beslenme ve diyet uzmanı veya gıda mühendisi tarafından hazırlanıp denetleniyorsa en iyi seçenek çocuğunuzun öğle yemeğinde sıcak tencere yemeği yemesidir. Eğer okulda böyle bir imkan yoksa evden hazırlanan yemekler en iyi tercih olacaktır. Sağlıklı ve doyurucu tarifler olarak kısır-ayran, yoğurt ve garnitürlü tam buğday unlu makarna, peynirli ve yeşilliklerden oluşan sandviç, haşlanmış tahıllı ve kurubaklagilli salata, tavuk göğüslü ve köfteli salata veya sandviçler de hem besleyici hem de lezzetli alternatiflerdir.

* Okulda ara öğünleri unutmayın

Ara öğünler çocuk beslenmesinde yetişkinlere oranla daha önemlidir. Çünkü çocukların büyüme ve gelişme için yeterli enerji ve besin öğelerini almaları gerekmektedir. Ayrıca süt, ceviz, mevsim meyveleri gibi çocuk beslenmesindeki önemli besinler genelde ara öğünlerde tüketilir. Öğle yemeğinden sonra çocuğunuz okulda uzun süre kalıyorsa, herhangi bir kursa katıldığı için akşam eve geç geliyorsa o zaman öğle ve akşam yemeği arasında mutlaka bir ara öğün olmalıdır. Diğer ara öğünler çocuğunuzun programına, uyku saatlerine ve beslenme alışkanlıklarına göre düzenlenebilir. Süt-yoğurt-ayran, kuru meyve-taze meyve, ev yapımı kek ve poğaçalar okula uygun ara öğünlerden birkaçıdır.

* Çocuğunuz mutlaka bir spor dalı ile uğraşsın

Sporun faydaları saymakla bitmez. Çocukların düzenli bir spor dalı ile uğraşmaları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma, dengeli büyüme ve gelişme, akranlarla iletişim, takım çalışmasını öğrenme, bağırsak ve sindirim sağlığı, enerji harcanması, dikkat toplama, koordinasyonu geliştirme gibi birçok konuda spordan destek alabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü çocuklarda her gün 60 dk orta şiddette egzersiz önermektedir. Günümüzde her gün 1 saat spor çok mümkün olmasa da ekran süresini kısıtlamak, oturarak geçen süreyi azaltmak, haftada 2-3 gün bir spor dalı ile ilgili kurs veya etkinliğe katılmak tüm gün okulda zihnen yorulan çocukların dinlenmesine ve alınan fazla kaloriyi dengelemeye yardımcı olacaktır.

Doğumundan beri özenle besleyip büyüttüğünüz çocuklarınızın okulda ne yediği veya yemediğini mutlaka sorun. Eksik veya fazla olan besinler için evde beslenme programınızda değişiklikler yaparak denge kurmaya çalın” diyerek okulda sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamaktadır.