Okul onarım işi yaptırılacak
Ömerli İlçesi Mehmetçik İlk-Orta Okulu ve Dargeçit İlçesi Vatan İlkokulu'na onarım işi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ömerli İlçesi Mehmetçik İlk-Orta Okulu ve Dargeçit İlçesi Vatan İlkokulu Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almakta.
Ömerli İlçesi Mehmetçik İlk-Orta Okulu ve Dargeçit İlçesi Vatan İlkokulu Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ