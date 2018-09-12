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Okul fobisi nasıl yenilir?

Çocuğunuz okul fobisi yaşıyorsa işte yapmanız gerekenler...

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:06
Okul fobisi nasıl yenilir?

Çocuğunuz okul fobisi yaşıyorsa, onu şımarıklık yapıyor diye eleştirmeyin. Öncelikle sebebini anlamaya çalışın.

Uyum sağlaması için onu zorlarsanız bu durum ters bir etkiye neden olabilir. Bundan dolayı sakin davranmaya özen göstermelisiniz.

Bu durumun üzerini örtmeye çalışmayın. Çünkü bu ileriki yıllarda, okul ortamında yalnız kalmasına neden olabilir.

Eğer bir kardeşi olursa ona gösterdiğiniz ilgiyi devam ettirmeniz gerekir. Önceden nasıl davranıyorsanız aynı şekilde devam etmelisiniz. Çocuğunuz kendini terk edilmiş gibi hissedebilir ve bu da özgüvenini sarsabilir.

Bu tip durumlarda çocuğunuzun öğretmeniyle işbirliği yapmalısınız. Çocuğunuz bunu fark edince kendini güvende hissedecektir.

Çocukların ebeveynleri olmadan farklı ortamlarda yalnız kalmaya alışmaları gerekir. Bu tip alıştırmalara yakın çevrenizden başlamalısınız. Çocuklarınız yalnız kalmaya alıştığında özgüvenleri de artacaktır

Eğer çocuğunuz okula gitmek istemezse, önce onunla sakin bir şekilde konuşup ikna etmeye çalışın. Eğer onu okula gitmesi konusunda ikna edemiyorsanız, o zaman sizde onunla birlikte bir süre için okula gitmeli, kapıda beklemelisiniz. Öğretmeniyle de iletişim halinde olursanız kısa zamanda alışacaktır.

Çocuğunuza karşı, tolerenslı ve sabırlı olun. Böyle durumlarda okula alışsın diye ona sert davranırsanız, istemeden ona zarar verebilirsiniz.

Yalnızca ebeveynler değil, bu tip durumlarda çocuk okula alışana kadar öğretmenler de çok sabırlı davranmalı. Çocuğunuzun sorunlarını öğretmeniyle paylaşmaktan çekinmeyin.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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