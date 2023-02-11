Oktay Kaynarca'dan o kampanyaya tepki: Yanlış buluyorum

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oktay Kaynarca, Sinema Emekçileri Sendikası’nın başlattığı “Setler dursun” kampanyası üzerine bir açıklama yaptı. Sinema Emekçileri Sendikası Sine-Sen enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımıza ulaşılana kadar dizi ve film setlerinin çekimlerine ara vermesi gerektiğini savunuyor ve tek tek yapım şirketlerini ifşa ediyor. Bugün ve yarın sete çıkmayı planlayan büyük yapım şirketleri sete çıkış tarihini pazartesi gününe kaydırdı.

TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği) Başkanı Timur Savcı “TESİYAP olarak depremin yaşandığı ilk gün karar aldık ve en az 3 gün çekimlere ara verdik. Daha sonra alınan kararlar yapım şirketlerinin kendi bireysel durumlarına göre kendi kurumsal yapılarını ilgilendirir. Biz Tims&B olarak mevcut durumu görerek hareket ettik ve pazartesine kadar setlerimize ara verdik. Her şirket kendi kararını kendisi verir” dedi.

Oktay Kaynarca ise “Biz deprem bölgesi için elimizden gelenin fazlasını zaten yapıyoruz, saatlerde AHBAP derneğinde yardım topladım. Setteki jeneratör gibi teknik malzemeleri bölgeye gönderdik ama setler dursun demek yaptığımız işi hafife almak demek… Bu yüzden sendikanın tavrını yanlış buluyorum. Bankalar, fabrikalar duruyor mu?” diye konuştu.