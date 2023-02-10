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Medya Oktay Kaynarca'dan duygulandıran mesaj!
Medya

Oktay Kaynarca'dan duygulandıran mesaj!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye, depremlerden sonra yaralarını sarmaya çalışırken Oktay Kaynarca'dan duygulandıran bir mesaj geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 14:05:00 -
Oktay Kaynarca'dan duygulandıran mesaj!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye, depremlerden sonra yaralarını sarmaya çalışırken Oktay Kaynarca'dan duygulandıran bir mesaj geldi.

Yaşanan felaket sonrası tüm Türkiye'nin tek yürek olurken, bir destek mesajı da oyuncu Oktay Kaynarca'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir dayanışma örneği ancak bu topraklara mahsustur. Bütün bir ülke, buna Azerbaycan da dahil, deprem bölgesindekiler kadar acı çekiyor; yürekleri onlarla atıyor, yediklerinden, yataklarından, ısınmaktan utanıyor. Müthiş bir dayanışma örneği bu. Yüreğine sağlık benim has milletim.

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