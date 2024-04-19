  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca emekliye refah paketi müjdesi! Kritik tarih açıklandı!

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası

Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama

Süleyman Soylu’dan flaş karar! Bizzat kendisi paylaştı! İşte bunu kimse beklemiyordu

İsrail'in İran misillemesi sonrası İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin yanı başındaki tehlikeyi açıkladı: Rusya ile anlaşabilirler

Türkiye’yi sarsan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ilk gündem maddesi belli oldu! Bomba kulis az önce geldi! Bu gerçekten doğru mu?

Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış! Peki İran’ı kim vurdu?
Sağlık Öksürük şikâyetlerini dikkate alın
Sağlık

Öksürük şikâyetlerini dikkate alın

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:13:00 -
Öksürük şikâyetlerini dikkate alın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, “Grip deyip geçmemek gerek. Hafif de olsa altta yatan, eşlik eden hastalığı olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli önlemeleri zamanında alması gerekiyor” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yılmaz, ilkbahar gelinceye kadar sonbahar ve kış aylarında en çok influenza vakalarıyla karşılaşıldığını söyledi. Bahar aylarıyla nezle ile karşılaşılan durumların da arttığını dile getiren Yılmaz, astım ve KOAH vakalarında alevlenmelerin söz konusu olduğunu ifade etti. Yılmaz, influenzanın astım ve KOAH ataklarını da tetiklemesiyle solunum yolu enfeksiyonlarıyla daha çok karşılaşıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: «Kovid sonrası grip vakalarımızda, yani bu seneki vakalarda klinik semptomlarda ateş, baş ve kas ağrısı bir hafta, on gün sürüyor. Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri 1, 2, 3 ay devam eden hastalarımız oluyor. Bunların sayısı oldukça yüksek. Başta semptom olarak azalıyor şikayetler, sonra tekrar yeni bir virüs enfeksiyonu gibi yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu şekilde görmediğimiz şu an için 3 mevsim, yazın da olursa 4 mevsim devam eden salgınla karşı karşıya kalacağız.” Zamanında tedavinin ev içi bulaşları da etkileyeceğine işaret eden Gürdal Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Toplu yaşanan yerlerde özellikle hasta olan bireylerin maske kullanması, diğer kişilerin de kendine bulaşabilecek yerlerde daha dikkatli olması, kişiler arası temasın 1 ila 1,5 metre mesafe ile oluşturulması, hijyene, el temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Hastalarımız gribal semptomları varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvursunlar. Durum ağırlaştıktan sonra tedavi etmek daha zor oluyor.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23