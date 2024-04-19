Öksürük şikâyetlerini dikkate alın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yılmaz, ilkbahar gelinceye kadar sonbahar ve kış aylarında en çok influenza vakalarıyla karşılaşıldığını söyledi. Bahar aylarıyla nezle ile karşılaşılan durumların da arttığını dile getiren Yılmaz, astım ve KOAH vakalarında alevlenmelerin söz konusu olduğunu ifade etti. Yılmaz, influenzanın astım ve KOAH ataklarını da tetiklemesiyle solunum yolu enfeksiyonlarıyla daha çok karşılaşıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: «Kovid sonrası grip vakalarımızda, yani bu seneki vakalarda klinik semptomlarda ateş, baş ve kas ağrısı bir hafta, on gün sürüyor. Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri 1, 2, 3 ay devam eden hastalarımız oluyor. Bunların sayısı oldukça yüksek. Başta semptom olarak azalıyor şikayetler, sonra tekrar yeni bir virüs enfeksiyonu gibi yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu şekilde görmediğimiz şu an için 3 mevsim, yazın da olursa 4 mevsim devam eden salgınla karşı karşıya kalacağız.” Zamanında tedavinin ev içi bulaşları da etkileyeceğine işaret eden Gürdal Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Toplu yaşanan yerlerde özellikle hasta olan bireylerin maske kullanması, diğer kişilerin de kendine bulaşabilecek yerlerde daha dikkatli olması, kişiler arası temasın 1 ila 1,5 metre mesafe ile oluşturulması, hijyene, el temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Hastalarımız gribal semptomları varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvursunlar. Durum ağırlaştıktan sonra tedavi etmek daha zor oluyor.”