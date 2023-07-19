  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimiz için önemli tahmin! Her dediği çıkan Meteoroloji saat verip uyardı: Aşırı sıcak hava uyarısı!

Buğdaylar hasata ediliyor! Başkan Orkan: Karesi'nin unları ihtiyaç sahiplerine verilecek

Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin: Artık uyanmaya başladı

Trafikte dehşet! O anlar saniye saniye kaydedildi

O ülkenin istihbaratı apar topar harekete geçti! Türk SİHA'ları, füzeleri, roketleri için bilgi topluyorlar

Zelenskiy: Ruslar kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı

5 kişinin ölümüne sebep olan sürücüden korkunç ifade! 'Büyük bir şey değil diye yoluma devam ettim'

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

CHP'de kılıçlar çekildi! Partiden İmamoğlu'nun gizli toplantılarına dair açıklama geldi

Altın rekora koşarken uzman isimden müthiş tahmin geldi: Doyum noktasına ulaşacak, o rakamı görecek
Kadın - Aile Öksürük çayı: Balgam yok oluyor! Nerdeyse her derde deva olan çay için gerekenler! Herkes markete koşacak
Kadın - Aile

Öksürük çayı: Balgam yok oluyor! Nerdeyse her derde deva olan çay için gerekenler! Herkes markete koşacak

Yeniakit Publisher
2023-07-19 17:05:00 - 2023-07-19 17:27:02
Öksürük çayı: Balgam yok oluyor! Nerdeyse her derde deva olan çay için gerekenler! Herkes markete koşacak

Ihlamur çayı, ekinezya çayı ya da yeşil çay gibi doğal bitki kaynakları öksürüğe karşı iyi gelir. Ayva, bal ile Ihlamur karışımı ve daha niceleri işte size bomba etkisinde şifası olan besinlerden altın değerinde bu tarif Balgam söktürücü özelliği ile öksürüğe iyi gelir.

Öksürük Çayı Tarifi İçin Malzemeler

2 büyük elma
4 karanfil
1 ufak zencefil
1 çubuk tarçın
Yarım limonun kabuğu
1 tatlı kaşığı bal
Limon bir tutam nane
4 su bardağı su

Öksürük Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Ufak bir tencereye elmaları dilimliyoruz, zencefili, tarçını karanfiller, limonun kabuğunu ve nane yapraklarını koyuyoruz üzerine suyumuzu ilave edip kısık ateşte ocağa alıyoruz. . Bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatıyoruz ve on dk kadar demlenmeye bırakıyoruz. Demlenen çayımızı kupamıza koyup içine bal ve biraz limon sıkarak içiyoruz.

İlginizi çekebilir→ Soğanlı sütün faydaları: Şok uygulama! Bunu yapan, içen için çare olur!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Migren ağrısından 3 dakikada kurtulun: Sonra hemen nasıl da uçup gitti! Üstelik maliyeti çok ucuz→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’na çok büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecek
Gündem

İmamoğlu’na çok büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecek

CHP’li gazeteci Enver Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Güven vermeyen bir belediye başkanı" ifadesini kull..
FETÖ’nün şeytani planı ortaya çıktı! Eski istihbaratçı, o namussuzluğu böyle açıkladı
Medya

FETÖ’nün şeytani planı ortaya çıktı! Eski istihbaratçı, o namussuzluğu böyle açıkladı

Yurt dışında çeşitli ülkelerde firari konumda olan ve sayıları 100 civarında bulunan FETÖ’cülerin iadesi için çalışmalar tüm hızıyla sürerke..
‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Gündem

‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası'nın Katarlılara satıldığını ortaya atan Yavuz Selim Demirağ'ın iddiaları yalan çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23