Migren ağrısından 3 dakikada kurtulun: Sonra hemen nasıl da uçup gitti! Üstelik maliyeti çok ucuz
Migren ağrınız başladığında ilk yaptığınız şeyin ilacınıza sarılmak olduğunu düşünüyorsunuz. Haksız değilsiniz. Dikkat çeken ve en etkili olduğunu düşündüğünüz yola başvurmak oldukça akıllıca bir seçimdir. Ancak, size kimyasal ilaçlar yerine daha doğal ve daha etkili bir yol olduğunu söylesek ne düşünürdünüz?
Zamanla kullandığınız migren ilacının dozunun yetersiz kaldığını ve sürekli daha fazla almaya başladığınızı fark etmişsinizdir. Ağrının dayanılmaz olduğunu ve hayatınızı ne kadar zorlaştırdığını biliyoruz.
Bu sebeple size hem doğal hem de bilinen en etkili yolu bu içeriğimizde anlatıyoruz. İlginizi çekti mi? Hadi öğrenelim!
Malzemeler
- Himalaya tuzu
- 2 limon
Hazırlanışı
Limonların suyunu sıkın ve 2 yemek kaşığı himalaya tuzu ekleyin. Ardından limonların kabuklarını da öğütün ve içine ekleyin. Üzerine bir bardak su katın ve karışımı için. 3 dakika içinde ağrınız geçecektir. Bu tarif sayesinde baş ağrınız geçecek, bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve vücudunuzdaki mutluluk hormonlu salgılanması artacaktır. Ayrıca vücudunuzun pH dengesi de sağlanacaktır. Eğer tansiyon hastasıysanız, bu yöntemi denemeden doktorunuza danışın.
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