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Kadın - Aile Soğanlı sütün faydaları: Şok uygulama! Bunu yapan, içen için çare olur!
Kadın - Aile

Soğanlı sütün faydaları: Şok uygulama! Bunu yapan, içen için çare olur!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 23:46:00 - 2023-07-19 00:00:25
Soğanlı sütün faydaları: Şok uygulama! Bunu yapan, içen için çare olur!

Soğanın içerisinde bulunan antioksidanlar sağlığımız açısından oldukça yararlıdır. Ancak son zamanlarda uygulana, birazdan vereceğimiz yöntemin birçok sağlık sorununa iyi geldiği söylenmektedir. Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımını yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü söylenmektedir. İşte akılalmaz faydaları...

Safra kesesi salgısını arttırdığı ve taş oluşumunu önlediği bilinmektedir.

Soğanlı süt kürünün düzenli olarak kullanımı kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenmektedir

Soğanlı süt kürünün aynı zamanda Kalp ve kanser hastalıkları yanında bunama hastalığı olan Alzheimer’a da iyi geldiği söyleniyor.

Ayak, bacak ve vücudun belirli yerlerinde oluşan ödem ve şişliklere akşam yemeğinden 1 saat önce soğanlı süt kürünün içilmesinin iyi geleceği söyleniyor.
Sütün içine soğan ve sarımsak koyup kaynatın. Ilık haldeyken süzüp için. Yarım litre sütün içine ince kıyılmış bir iri soğan ve 4-5 diş yine ince kıyılmış sarımsak koyup kaynatın. Ilık halde süzün, iki çorba kaşığı süzme bal ilavesiyle gün içinde kısa aralıklarla birer tatlı kaşığı içebilirsiniz. 

Kısaca: Soğanın içeriğindeki antioksidan sağlık açısından çok faydalıdır. Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımına yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü bilinir. Soğanlı sütün safra kesesi salgısını ve taş oluşumunu önlediği de bilinir. Herhangi bir yan etki görülmemesine karşı uzmana danışıp içmenizi tavsiye ederiz.
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