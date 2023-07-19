Öksürük çayı: Balgam yok oluyor! Nerdeyse her derde deva olan çay için gerekenler! Herkes markete koşacak

Öksürük Çayı Tarifi İçin Malzemeler

2 büyük elma

4 karanfil

1 ufak zencefil

1 çubuk tarçın

Yarım limonun kabuğu

1 tatlı kaşığı bal

Limon bir tutam nane

4 su bardağı su

Öksürük Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Ufak bir tencereye elmaları dilimliyoruz, zencefili, tarçını karanfiller, limonun kabuğunu ve nane yapraklarını koyuyoruz üzerine suyumuzu ilave edip kısık ateşte ocağa alıyoruz. . Bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatıyoruz ve on dk kadar demlenmeye bırakıyoruz. Demlenen çayımızı kupamıza koyup içine bal ve biraz limon sıkarak içiyoruz.

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