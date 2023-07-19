Öksürük çayı: Balgam yok oluyor! Nerdeyse her derde deva olan çay için gerekenler! Herkes markete koşacak
Ihlamur çayı, ekinezya çayı ya da yeşil çay gibi doğal bitki kaynakları öksürüğe karşı iyi gelir. Ayva, bal ile Ihlamur karışımı ve daha niceleri işte size bomba etkisinde şifası olan besinlerden altın değerinde bu tarif Balgam söktürücü özelliği ile öksürüğe iyi gelir.
Öksürük Çayı Tarifi İçin Malzemeler
2 büyük elma
4 karanfil
1 ufak zencefil
1 çubuk tarçın
Yarım limonun kabuğu
1 tatlı kaşığı bal
Limon bir tutam nane
4 su bardağı su
Öksürük Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?
Ufak bir tencereye elmaları dilimliyoruz, zencefili, tarçını karanfiller, limonun kabuğunu ve nane yapraklarını koyuyoruz üzerine suyumuzu ilave edip kısık ateşte ocağa alıyoruz. . Bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatıyoruz ve on dk kadar demlenmeye bırakıyoruz. Demlenen çayımızı kupamıza koyup içine bal ve biraz limon sıkarak içiyoruz.
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