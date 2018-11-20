Öksürüğe karşı ev ilaçları..



Öksürükleriniz geçiciyse sorun yok ancak devamlıysa hastalığa yakalanmanız an meselesi. Öksürükten kurtulmak için eczanede birçok şurup satılıyor. Ancak onlardan fayda ummayın, yok! Sadece ilaç sanayiinin göz boyası o alacağınız şuruplar.. Öksürüğün müthiş çözümü zencefil. Özellikle çocuklarda çok işe yarıyor.

Ancak bunu denemeden önce zencefile alerjiniz olmadığından emin olun.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı taze zencefil

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

Bant



Sargı bezi

Hazırlanışı:

Bal ve unu karıştırın.

Zeytinyağı ve zencefili karıştırın. Karışım macun kıvamına gelmezse un ekleyin.

Karışımı göğsünüze yayın. Üstüne sargı bezi koyun ve kenarlarını bantla yapıştırın.

Çocuklar için üç saat yetişkinler için gece boyunca bekletilmeli.

Zencefil sizi terletecektir.

Zeytinyağı yerine hindistancevizi yağı da işe yarayabilir.

Karabiber çayı

Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal, katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır.

Çayın hazırlanışı

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz.

Kekik ve bal

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için bu öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilâcıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.

Limon-karabiber tuz

Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

Ilık süt ve bal

Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller.

Badem ve portakal suyu

Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek bir karışımdır.

Not: Öksürme sebebiniz; astım, alerji gibi hastalıklar da olabilir. Her ihtimale karşı, uzman bir doktora başvurunuz.