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Medya Okla imam vurmak da nedir Allah aşkına! Gerçekten film gibi bir ülkeyiz
Medya

Okla imam vurmak da nedir Allah aşkına! Gerçekten film gibi bir ülkeyiz

Yeniakit Publisher
2024-07-27 14:50:00 -
Okla imam vurmak da nedir Allah aşkına! Gerçekten film gibi bir ülkeyiz

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayı ele aldı. Tezel, imam Dursun Kuru'nun bir kişi tarafından okla vurulduğunu belirtti. Saldırganın imamla tartıştıktan sonra okla geri geldiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Tezel, olayın şok edici olduğunu vurguladı. Tezel, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayı ele aldı. Tezel, imam Dursun Kuru'nun bir kişi tarafından okla vurulduğunu belirtti. Saldırganın imamla tartıştıktan sonra okla geri geldiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Tezel, olayın şok edici olduğunu vurguladı. Tezel, şunları kaydetti:

"Bağcılar Necattin Camii'nde imam Dursun Kuru ile tartışan bir kişi kısa süre sonra elinde okla geri geldi.

Ve imamı okla vurdu, iyi mi?

Saldırganı çevredekiler yakalayıp polise teslim etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırganın imamla camide şortla namaz kılan birini uyarmadığı için tartıştığı iddia ediliyor.

Hiç bu tartışma için imam vurulur mu? Hem de okla!

Bu haberi özel yapan saldırganın bir eski çağ silahını kullanması ama fotoğrafta olay yeri ekiplerinin hayretle "Bu nedir" der gibi bakışlarından anlaşılacağı gibi son teknoloji bir ok bu.

Saldırgan iyi ki, evden mızrakla dönmemiş!

Film gibi bir ülkeyiz!"

 

 

 

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