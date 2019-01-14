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Okçulukta Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Samsun'da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:45
Okçulukta Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada büyükler ve gençlerde 12'şer milli okçu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şunlar:

 

- Büyükler

 

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Muhammed Bilal Güneri

Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ezgi Gizem Altınçıbık

 

- Gençler

 

Klasik yay erkekler: Erdal Meriç Dal, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş

Klasik yay kadınlar: Sevcan Derin, Gökçe Demirel, Elif Nida Güner

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Göksel Altıntaş, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek, Yasemin Begüm Topkarcı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:45
  1. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  2. Mete Gazoz
  3. okçuluk
  4. Samsun

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