Okay Yokuşlu attı Celta Vigo 3 puanı kazandı! Sevilla... Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo La Liga'nın 22. haftasında Sevilla'yı 1-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.



La Liga'nın 22. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Sevilla'yı milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay, 86 dakikada sahada kaldı. Bu galibiyetin ardından Celta Vigo, 24 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti. İlk 4 yolunda derin bir yara alan Sevilla ise 36 puanda kaldı.

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