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Okay Yokuşlu attı Celta Vigo 3 puanı kazandı! Sevilla...

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo La Liga'nın 22. haftasında Sevilla'yı 1-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

03 Şubat 2019 Pazar 01:16
Okay Yokuşlu attı Celta Vigo 3 puanı kazandı! Sevilla...


La Liga'nın 22. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Sevilla'yı milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay, 86 dakikada sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Celta Vigo, 24 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti. İlk 4 yolunda derin bir yara alan Sevilla ise 36 puanda kaldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 01:16
  1. Okay Yokuşlu
  2. Celta Vigo
  3. Sevilla
  4. La Liga
  5. İspanya

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