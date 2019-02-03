Okay Yokuşlu attı Celta Vigo 3 puanı kazandı! Sevilla...
Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo La Liga'nın 22. haftasında Sevilla'yı 1-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.03 Şubat 2019 Pazar 01:16
La Liga'nın 22. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Sevilla'yı milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay, 86 dakikada sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Celta Vigo, 24 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti. İlk 4 yolunda derin bir yara alan Sevilla ise 36 puanda kaldı.
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