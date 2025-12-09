Okan Buruk'tan o futbolcuya net emir! "Fedakarlık yapacaksan, o maç bu maç!"

Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, bu gece Monaco deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk, sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle kadro kurmakta zorlandığı maçta sahaya çıkacak 11'ini belirledi. Buruk, yıldız oyuncusundan fedakarlık yapmasını istedi.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nin ilk 5 haftasında 9 puan toplayan temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta maçında Monaco deplasmanına konuk oluyor. Bu tarihi maçta alınacak her bir puan, ilk 24'te kalmak için altın değerinde olacak.

Saat 23.00'te başlayacak ve Louis-II stadında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Hollandalı Danny Makkelie. Mücadelenin spikeri ise Özkan Öztürk.



İlk maçında Frankfurt deplasmanında 5-1'lik ağır bir yenilgi alan Cimbom, sonraki 3 hafta üst üste Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında galip geldi. Sarı kırmızılı takım son hafta evinde sürpriz şekilde USG'ye 1-0 mağlup oldu. İlk 24'e girip tur atlamak isteyen Galatasaray bu maçtan kesin olarak puan almak istiyor. Sonraki iki maçımız Atletico ve Manchester City (D) olacak.

Galatasaray'da Monaco deplasmanında birçok eksik bulunuyor. Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı Okan Buruk'u, 11 kurmakta çok zorluyor.

İşte eksik oyuncular:

Mario Lemina - Sakat



Wilfried Singo - Sakat

Arda Ünyay - Cezalı

Eren Elmalı - Cezalı (bahis)

Kaan Ayhan - Sakat

Metehan Baltacı - Cezalı (bahis)

Kazımcan Karataş - Şampiyonlar Ligi istesine alınmadı.

USG maçında fedakarlık yaparak sakat sakat oynayan Ismail Jakobs, maçı tamamlayamamış ve oyundan çıkmıştı. Ligde de Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında oynayamayan Senegalli oyuncunun normal şartlarda Monaco maçında oynaması mümkün değildi. Ancak yine fedakarlık gösteren Jakobs, maç kadrosuna alındı. Ama oynama ihtimali bir hayli düşük.

Teknik direktör Okan Buruk, tüm bu eksikler sonrası özellikle savunmada oyuncu bulmakta çok zorlanıyor. Bu sebeple Jakobs ile özel görüşme yapan tecrübeli hoca, "Sana ihtiyacımız çok fazla. Alternatifin yok. Eğer biraz bile oynama şansın varsa bunu değerlendirmek istiyorum" dedi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz haftalarda fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün de büyük bir fedakarlık göstererek son maçlarda süre almaya başladı. Eğer Jakobs bu maçta forma giyemezse, Barış Alper sol bek olarak oynayacak ve Yunus Akgün hücum hattında sahaya sürülecek.

İşte Galatasaray'ın Monaco maçı 11'i:

UĞURCAN ÇAKIR

ROLAND SALLAI

DAVINSON SANCHEZ

ABDÜLKERİM BARDAKCI

ISMAIL JAKOBS / YUNUS AKGÜN

LUCAS TORREIRA

GABRIEL SARA

İLKAY GÜNDOĞAN

LEROY SANE

BARIŞ ALPER YILMAZ

VICTOR OSIMHEN