0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Okan Buruk kimdir nereli ve kaç yaşında? Okan Buruk Rizespor

Hafta sonu Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi artılarımızı bilerek Başakşehir deplasmanında puan almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.Okan Buruk bugün Twitter’da #HayırlıİşlerOkanBuruk koduyla hashtag olmasıyla birlikte Okan Buruk’un kim olduğu merak konusu oldu. Okan Buruk kimdir? Okan Buruk nereli ve kaç yaşında? Okan Buruk hangi takımlarda oylanıdı?

19 Nisan 2019 Cuma 17:15
Okan Buruk kimdir nereli ve kaç yaşında? Okan Buruk Rizespor

Hafta sonu Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi artılarımızı bilerek Başakşehir deplasmanında puan almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.  Okan Buruk bugün Twitter’da #HayırlıİşlerOkanBuruk koduyla hashtag olmasıyla birlikte Okan Buruk’un kim olduğu merak konusu oldu. Okan Buruk kimdir? Okan Buruk nereli ve kaç yaşında? Okan Buruk hangi takımlarda oylanıdı?

Okan Buruk 19 Ekim 1973'de doğmuştur Türk orta saha oyuncusu. 2006/2007 sezonu itibariyle Galatasaray Spor Kulübü’nde forma giymektedir. İlk olarak Büyükçekmece’de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı’nda oynadı. Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım’ın kaptanıydı. Trabzonspor’la oyanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı. Ancak umudunu kaybetmeyerek çok çalıştı ve kısa sürede iyileşerek futbola geri döndü Okan Buruk kimdir?İşte kariyeri ve hayatı...

Okan Buruk kimdir?

Okan Buruk 2001 yılında İtalya'nın Inter Milan Kulübü'ne transfer olurken, sezon bitiminden 3 Ay önce Inter' le anlaşma imzaladığını kulübünden gizlemiş ve maçlara konsantre olamadığından kritik Ankaragücü maçında 25 dakikada 2 sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştır. Türkiye Milli Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda forma giydi. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı. 2004/2005 sezonu başında Beşiktaş'a t006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:15
  1. Trabzon
  2. Ankara
  3. Okan Buruk kimdir nereli ve kaç yaşında?
  4. Okan Buruk Rizespor
  5. Çaykur Rizespor başakşehirspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıt katibi rüşvet iddiasıyla tutuklandı
    1. Zabıt katibi rüşvet iddiasıyla..
    2. Altının kilogramı 238 bin 600 liraya..
    3. Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı..
    4. OYDER başkanlığına yeniden..
    5. Ömer Halis Demir, futbol turnuvası..
    6. Voleybol 1. Lig Erkekler Final Etabı..
    7. Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    8. Başkan Büyükakın, makamını 6. sınıf..
    9. Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan..
    10. Başakşehir’de tiyatro festivali adı..
    11. Yıldız futbolcu 1,5 milyon TL'lik..
    12. FETÖ'nün 24 sanıklı ‘Sultan Baba'..
    13. Okan Buruk kimdir nereli ve kaç..
    14. U15 Milli Takımı, Beyaz Rusya'yı 1-0..
    15. 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi
    16. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    17. Böbreğinde 10 santimetre tümör tespit..
    18. Yüksekova’da mühimmat ele geçirildi
    19. 3 kişinin öldüğü olayda detaylar..
    20. ERÜ’de Yabancı Dil Öğrenmenin Yolları..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi