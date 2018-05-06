Okan Buruk: G.Saray'a karşı iyi oynadık

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Erken iki golün planlarını bozduğunu vurgulayan Okan Buruk, "En kötü senaryo maçın başında yiyeceğimiz goldü. Sonrasında ikinci golü de yedik. Kalemize ilk gelen iki top gol oldu. Sonra oyunun içerisine girmeye başladık. Penaltıyı atsaydık, belki ikinci yarı daha da farklı olabilirdi, beraberliği yakalamak kolay olurdu. İkinci yarı büyük bölümde baskılı oynadık. Çok fazla pozisyon girdik, rakibi çıkartmadık, birinci golden sonra fırsatlara geldi ama beraberliği yakalayamadık. Oyunun sonlarında pozisyonlar da verdik ama ikinci yarıda topla oynamada yüzde 70'e kadar çıktık." dedi.



Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Oyuncularımın performansından mutluyum. Devrede soyunma odasında skoru çevirebileceğimizi konuştuk ama olmadı. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Diğer takımlara da başarılar. Puan alarak rahatlamak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe ile oynayacağımız Türkiye Kupası Finali'nin ardından lig bizim için devam edecek." diye konuştu.