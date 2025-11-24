  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Gündem Ohio’da geyik dehşeti: Evinde beslediği hayvan tarafından öldürüldü
Gündem

Ohio’da geyik dehşeti: Evinde beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ohio’da geyik dehşeti: Evinde beslediği hayvan tarafından öldürüldü

ABD’de Ohio’da 64 yaşındaki Jodi Proger, evinde beslediği bir geyik tarafından öldürüldü; yıllardır yaralı ve yetim geyikleri kurtarıp büyüten Proger, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Stewartsville bölgesinde yaşayan 64 yaşındaki Jodi Proger, evinde beslediği bir geyik tarafından öldürüldü. Proger, son 12 yıldır yaralı ve yetim kalmış geyikleri kurtarıp büyütmesiyle tanınıyordu.

Olay günü kızı, annesinden haber alamayınca eşiyle birlikte eve gitti. Çift, bahçede agresif şekilde saldırgan davranan bir geyik gördü ve Jodi’ye ulaşamadı.

AİLE MÜDAHALE ETTİ, ANCAK KURTARILAMADI

Kızı durumu acil servise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Jodi’nin geyik giriş alanında sıkışmış hâlde olduğunu belirledi.
Belmont County Şerifi James Zusack, aile bireylerinin hayvanı durdurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıkladı.

“Aile, kolluk kuvvetleri gelene kadar hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak sahada güvenliği sağlamak için hayvan, olay yerine gelen ekipler tarafından vurularak etkisiz hâle getirildi.”

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Jodi Proger olay yerinde hayatını kaybetti.

AİLESİ: ANNE GEYİKLERİ SEVGİYLE BÜYÜTTÜ

Trajedinin ardından Jodi’nin kızı Jennifer Bryan, sosyal medyada açıklama yaparak kamuoyundaki yanlış bilgileri düzeltti.

'WHEEZER DEĞİL, BAŞKA BİR GEYİK'

Jennifer, annesinin ilk kurtardığı ve 12 yıldır baktığı Wheezer isimli geyiğin saldırıdan sorumlu olmadığını vurguladı.

“Wheezer annemi öldürmedi. Doğal Kaynaklar Dairesi’nin şartları gereği yıllar önce kısırlaştırılmıştı.”

Jennifer ayrıca saldırı sırasında üvey babasının bir iş kazası nedeniyle yanık ünitesinde tedavi gördüğünü, haberi kendisinin vermek zorunda kaldığını söyledi: “ICU’daki üvey babama annemin öldüğünü söylemek zorunda kaldım. Yaşadığımız acıyı tarif etmek mümkün değil.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, Jodi Proger’in ölümüne neden olan geyik saldırısının koşullarını araştırmak için soruşturma başlattı.
Proger, kurtardığı ve bakımını üstlendiği geyikler için resmi lisansa sahipti. Arkasında eşi, kızı ve üç torununu bıraktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23