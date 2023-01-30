Oğuzhan Uğur'dan Abdullatif Şener'e eleştiriye sansür! Konuşturmadılar

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Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki programına katılan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener'e biz izleyici tepki gösterdi.

Program formatına göre izleyicilere istedikleri eleştirel soruyu sormalarına izin verilmesine karşın, CHP'li Şener'e soru soran genç engellendi.

Sansüre uğrayan salondaki gencin sözleri, "Sayın vekilin, ben davasını satmış, sayın Erdoğan'ı yarı yolda bırakmış..." dedikten sonra yarıda kesildi.

CHP'li Şener, kesilen soru üzerine ayağa kalkıp, Oğuzhan Uğur'a dönerek, "Davasını satmış diye bana mı dedi?" ifadesini kullandı.

Ardından salona dönen Şener, "Değerli arkadaşlar, tutturmuşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldın, davanı sattın. Davasını satanlar, dava diye cukkacılığı dava edinenlerdir. Cukkacılığı dava edinenleri terk etmek ise davaya yürekten sahip olmak demektir." ifadelerini kullandı.

Cukka ile suçladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günde en az 20 saat çalışırken, Erdoğan'a hadsiz bir suçlamada bulunan Şener, sözleri ile tepki çekti.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti kurup yapamayan, bağımsız aday olup onda da başarılı olamayan, en sonunda hayatı boyunca sözde davası uğruna mücadele ettiği CHP'ye yamanan Şener, CHP ile yürüyüp, davasına yürekten sahip çıktığını iddia ederek alay konusu oldu.