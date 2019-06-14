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Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçın ardından İstanbul Küçükçekmece'deki birliğine teslim oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 12:28
Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen futbolcular, liglerin sona ermesinin ardından görev yerlerine gitmişti.

A Milli Takım kampında bulunan futbolcuların ise gecikmeleri olarak askere gidecekleri açıklanmıştı.

Milli takımın aday kadrosunda yer alan Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup ise birliğine katılan son isim oldu.

Oğuzhan askerliğini İstanbul Küçükçekmece'de yapacak.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:28
  1. İstanbul
  2. Bedelli askerlik
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. A Milli Takım

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