Oğuz Çetin'den Fenerbahçe yorumu: Cocu'ya yapılan baskı Koeman'a da yapılıyor

Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Tivibuspor yorumcusu Oğuz Çetin, Fenerbahçe’deki asıl probemleri sıraladı.

"Takım bütünlüğü oluşturamadı''

2-1 öne geçtikten sonra oyun stratejisini değiştirirsin. Rakibini sen kendi yarı sahanda beklersin. Alanyaspor maçında nasıl yaptın? Topu verdin rakibe. Takımları kıyaslayamazsın ama topu verince minimum hatayla oynadılar. Bu maç antrenöre yıkılabilir. Takım bütünlüğünü oluşturamadı. Çünkü 2-1’den sonra Fenerbahçe hala sürekli atak oynadı. Valbuena ile Mehmet Ekici de yüksek tempoyu kaldıramadılar.

"Cocu'ya yapılan baskı Koeman'a da yapılıyor''

Esas sorun bu değil. Toplamda esas sorun, Fenerbahçe yönetiminin Comolli ile birlikte ilk günden bu yana birçok futbolcuyu yıpratmış olmasıdır. Maç ritmini yakalayamayan oyuncular var. Kadro istikrarı hiçbir zaman yakalanamadı. Dolayısıyla başarı, kadro istikrarından geçiyor. Kadro istikrarı yok. Kim sorumlu? Cocu sorumlu değil. Cocu’ya ciddi baskılar yapıldığı için 4-4-2 üzerinden Frey ile oynatıldı. Aynı baskının Koeman’a yapıldığını düşünüyorum.