Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü gişelerindeki yoğunluğun azalması için OGS'den HGS'ye geçilmesine karar verildiğini kısa bir süre önce duyurdu. Peki, OG sistemi ne zaman son?

OGS'liler HGS'den nasıl geçiş yapacak? OGS geçişi ne zaman sona erecek?

Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS'den HGS'ye geçişle ilgili olarak 9 maddelik dikkat edilmemesi gerekenler listesi yayımladı. KGM'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

OGS kullanıcısı vatandaşlarımızın HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar

1. OGS cihazınızın alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır.

2. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir.

3. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir.

4. OGS cihazınızın iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir.

5. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecektir.

6. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/ kredi kartlarına iade edilecektir.

7. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacaktır.

8. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır.

9. 31 Mart'a kadar kapatılmamış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.

OGS'den HGS'ye neden geçiş yapılıyor?

İki sistem arasında belirgin farklar olmamasına rağmen HGS sistemi kullanıcıların daha çok olması sebebiyle OGS'den HGS'ye geçildiği belirtildi. İki ayrı sistem sebebiyle gişelerde sıkışıklığın yaşandığı, tek bir sistem kullanıldığında ise trafiğin daha iyi ilerleyeceği ifade ediliyor.