Öğretmenlere koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs ile mücadele döneminde önemli bir süreç olan aşılama çalışmalarına girildi. Çinden alınan 3 milyon doz koronavirüs aşısı laboratuvar testlerinden sonra duyurulan meslek gruplarına yapılmaya başlandı. Bakanlık yapmış olduğu açıklamada aşı sürecinin 4 aşama şeklinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakanlık, bu süreçte aşının meslek gruplarına ve riskli kişilere uygulanma takvimini de duyurdu. Aşılama çalışmaları dün itibariyle başladı. Şu ana kadar 1.aşamada bulunan 605 bini aşkın sağlık çalışanına aşı yapıldı. Peki söz konusu takvime göre öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak?

Koronavirüs aşısı öğretmenlere ne zaman yapılacak?

Bakanlık tarafından duyurulan aşılama takvimine göre Türkiye’de aşılama süreci 4 aşama şeklinde gerçekleştirilecek. Bu takvimle beraber meslek gruplarına göre sıralamada öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı da belli oldu.

Açıklanan aşılama sürecine göre öğretmenler bu sürecin 2.aşamasında yer almaktadır. Yani öğretmenlere aşı sırasının Çin’den gelecek olan 2.parti koronavirüs aşılarının gelmesiyle yapılacağı görülüyor.

Diğer yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı açıklamada Ocak ayı içinde ve Şubat ayı başında 30-50 milyon doz aşının geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamalar çerçevesinde Şubat ayı içinde öğretmenlere koronavirüs aşısının yapılabilmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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