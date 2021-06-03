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Sağlık Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Sağlık

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Dünya gündeminden düşmeyen koronavirüsün, aşısı Türkiye’ye gelmesiyle Covıd-19 aşılama süreci başlamıştı. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş ve üstü vatandaşların 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren koronavirüs aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabileceğini açıkladı. Fahrettin Koca, daha sonra yaptığı açıklama sonrasında öğretmenlerinde aşılanacağı duyurusu yaptı. Peki, Öğretmenler ne zaman aşılanacak ve tüm öğretmenler aşı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:29:00 -
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Türkiye’de Covid-19 aşı çalışmaları 14.01.2021 itibariyle başlamıştı. Sağlık personelleri, eczanede çalışanlar ve 65 yaş üstü kimseler öncelikli olarak aşılanacak grup sıralamasına dahil olmuştu. Öğretmeler de ne zaman aşı olacaklarını araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin devamı…

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada,  "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

Tüm öğretmenler aşı olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona  ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci  haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz  gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders  vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama  isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler.  Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.

Bakan Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı  yapıldığını belirterek tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını duyurdu.

 

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