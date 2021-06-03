Türkiye’de Covid-19 aşı çalışmaları 14.01.2021 itibariyle başlamıştı. Sağlık personelleri, eczanede çalışanlar ve 65 yaş üstü kimseler öncelikli olarak aşılanacak grup sıralamasına dahil olmuştu. Öğretmeler de ne zaman aşı olacaklarını araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin devamı…

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

Tüm öğretmenler aşı olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler. Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.

Bakan Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı yapıldığını belirterek tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını duyurdu.